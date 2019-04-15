Стоимость автопилота в автомобилях Tesla вырастет на $3 000

При этом сейчас автоматическая система предлагается по цене от пяти тысяч долларов.

Глава американской компании в социальной сети опубликовал сообщение, где предупреждает своих клиентов об увеличении стоимости автопилота.

Цена автопилота в автомобилях Tesla вырастет на 3 000 долларов и таким образом, опция обойдется клиентам в 8 тысяч долларов.

Дело в том, что сейчас автоматическая система является неполноценной, так как производителем наложен ряд ограничений.

Новая версия опции Full Self-Driving, которую предложат по увеличенной стоимости, получит уже все возможные разрешения.

Отдельно стоит отметить, что полноценный автопилот в машинах Tesla появится лишь через пару, а сейчас это не возможно из-за ряда вопросов на законодательном уровне.

Источник: «Астера».