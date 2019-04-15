При этом сейчас автоматическая система предлагается по цене от пяти тысяч долларов.
Стоимость автопилота в автомобилях Tesla вырастет на $3 000
15.04.2019 08:55
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Глава американской компании в социальной сети опубликовал сообщение, где предупреждает своих клиентов об увеличении стоимости автопилота.
Цена автопилота в автомобилях Tesla вырастет на 3 000 долларов и таким образом, опция обойдется клиентам в 8 тысяч долларов.
Дело в том, что сейчас автоматическая система является неполноценной, так как производителем наложен ряд ограничений.
Новая версия опции Full Self-Driving, которую предложат по увеличенной стоимости, получит уже все возможные разрешения.
Отдельно стоит отметить, что полноценный автопилот в машинах Tesla появится лишь через пару, а сейчас это не возможно из-за ряда вопросов на законодательном уровне.
Источник: «Астера».
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