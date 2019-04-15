Представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID Roomzz

До дебюта на автошоу в Шанхае немецкий автопроизводитель рассекретил свой новый автомобиль, который войдет в семейство ID. Новинка будет предлагаться на китайском рынке и возможно появится за его пределами.

ID Roomzz представляет собой большой электрический кроссовер, в котором будет много различных вариантов оформления салона. Электрокар планируют поставить на конвейер в 2021 году.

Габариты ID Roomzz составляют: 4930/1903/1675 мм, колесная база – 2965 мм. Автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесными дисками и имеет сдвижные двери, причем во время посадки сидения будут поворачивать на 20 градусов наружу и при закрытии дверей сидения развернутся в исходное положение.

В салоне придерживались минимализма, и там предлагается 13,8-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей с дополненной реальностью, а также дополнительный 5,8-дюймовый экран, при этом обычной панели приборов не предусмотрено.

Также концепт оснащен беспилотной системой четвертого уровня, при этом водитель при желании сможет управлять машиной самостоятельно. Из особенностей в концепте еще можно отметить приветствие автомобиля, когда при открытии дверей в определённой последовательности будет активироваться светодиодное освещение.

Так, например, сначала загорится логотип, позже ДХО, полоски и задние фонари. Отдельно стоит отметить в салоне дорогие материалы отделки. Говоря о технических характеристиках, то в движение кроссовер будет приводится силовой установкой, в составе которой будет два электродвигателя. Каждый двигатель будет приводить в движение одну ось.

Суммарная отдача установки составит 306 лошадиных сил. Volkswagen ID Roomzz будет способен разгонятся до первой сотни за 6,6 секунды, а максимальная скорость составит 180 км/ч. Заявленный запас хода составляет 475 км.