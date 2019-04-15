Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» подсчитали объёмы проданных кроссоверов на рынке подержанных автомобилей за март.

В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Лидером по продажам остается LADA 2121 с результатом 7 867 проданных единиц, что больше на 2,4%. Chevrolet NIVA стала второй.

Объёмы продаж этого внедорожника в марте составили 6 438 штук, что на 8,2% больше. Кроссовер RAV4 японской марки Toyota расположился в тройке лидеров с показателем 2 970 ед., а это на 8,6% меньше.

Nissan Qashqai и Toyota Landcruiser заняли четвертое и пятое место. Их результаты составили 2 808 и 2 775 ед.

При этом последний демонстрировал отрицательную динамику продаж на 22%, Qashqai стал продаваться на 8,2% лучше. Во второй пятерке лидеров оказались следующие кроссоверы с пробегом:

Renault Duster — 2658 ед. (+24%),

KIA Sportage — 2653 ед. (+6,5%),

Nissan X-Trail — 2379 ед. (-9,6%),

Mitsubishi Outlander — 2291 ед. (+3,5%),

Volkswagen Tiguan — 1883 ед. (+8,6%).