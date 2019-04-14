Опубликован рейтинг самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России

На российском рынке сейчас самым доступным внедорожником считается отечественная Lada 4х4. Дилерские центры сейчас эту машину предлагают по цене от 518 900 рублей.

Напомним, данная модель комплектуется только 1,7-литровым 83-сильным мотором и пятиступенчатой механикой.

Второе место в рейтинге занимает Tiggo 2, который в апреле можно купить за 673 000 рублей минимум. За эту сумму клиент получит китайский «паркетник» с 1,5-литровым 105-сильным ДВС.

В базовой комплектации Tiggo 2 есть кондиционер, 16-дюймовые колесные диски и регулировка рулевой колонки по углу наклона.

Как сообщает «Российская газета», кроссовер Tiggo 2 несмотря на свою цену в РФ не пользуется спросом, так как Tiggo 3 и Tiggo 5 продаются значительно лучше.

Chevrolet Niva в апрельском рейтинге самых доступных кроссоверов занимает третье место, а эта машина в особом представлении не нуждается, но стоит вспомнить, что она недавно получила мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, только ее пока устанавливают на самые дорогие версии. Самая доступная комплектация «Шнивы» в апреле оценивается от 680 000 рублей

Далее по списку расположился УАЗ «Хантер», который теперь по документам проходит как грузовик. Дилеры марки пока еще распродают машины 2018 года выпуска, и они предлагаются по цене от 687 000 рублей. Те автомобили, которые сошли с конвейера в 2019 году уже доступны по цене от 732 000 рублей, но в них уже установлена система ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.

Можно сказать, что одним из конкурентов УАЗ «Хантер» сейчас считается Renault Duster, ну по крайне мере у них одна ценовая категория. Кроссовер в апреле имеет ценник на отметке 709 000 рублей, что даже ниже, чем у российского внедорожника 2019 года выпуска.

Lifan X60 /X70 находится на шестом месте. Версия X60 сейчас стоит 769 900 рублей, но это машины прошлого года, так как новый X70 в России предлагается от 829 900 рублей.

Стоит отметить, что кроссоверы Lifan ранее были самыми популярными среди других представленных в России китайских представителей SUV.

Сейчас продажи Lifan начали падать и за первый квартал компания продала 1 366 машин, что на 59% меньше, чем в первые три месяца прошлого года.

Седьмое место у еще одного отечественного автомобиля – УАЗ «Патриот». Это внедорожник доступен по цене от 777 000 рублей за прошлогодние версии и от 794 900 рублей за «свежие».

Zotye T600 тоже попал в рейтинг самых доступных, при это цены указаны только на машины 2018 и 2017 года выпуска, их предлагают купить за 829 900 рублей и 849 900 рублей.

На последних местах расположился Renault Kaptur и Hyundai Creta. Это два конкурирующих автомобиля, которые стоят практически одинаково, но работают каждый на своего потребителя. Так, Renault Kaptur предлагают за 944 000 рублей, а Hyundai Creta у дилеров можно купить за 957 000 рублей в базовом исполнении.