Названы ТОП-5 самых бюджетных иномарок российского рынка

Рейтинг самых доступных автомобилей на российском рынке среди моделей иностранных компаний был составлен на основании их минимальной стоимости по состоянию на апрель 2019 года.

Так, из всех предлагаемых в нашей стране иномарок самым доступным является седан Datsun on-DO, предлагаемый по цене от 480 тыс. рублей.

Следом оказался хэтчбек этой марки — Datsun mi-Do. Его стоимость составляет уже 545 тыс. рублей. В тройке самых доступных расположились сразу две модели Renault.

Речь идет о седане Logan и хэтчбеке Sandero, которые продают по цене от 564 тыс. рублей. К слову эти автомобили в России получили спецверсии. Четвертое место в этом списке оказалось за хэтчбеком KIA Picanto, который оценен от 655 тыс. рублей.

Ну и замыкает пятерку лифтбек Skoda Rapid с ценником от 657 тыс. рублей.