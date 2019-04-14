Компания Nissan презентовала седан Versa нового поколения

Nissan на фестиваль Rock The Ocean в Тортуга (США) привез седан Versa 2020 модельного года. Эта модель получила много дизайнерских решений от нового поколения Altima и кроссовера Kicks.

Внешне новая Nissan Versa теперь похожа на седан Altima, ведь в нем та же V-образная радиаторная решетка и узкие фары. Внутри машины больше сходства с кроссовером Kicks, чем с седаном Altima.



В продажу «четрехдверка» поступит с 1,6-литровым 122-сильным мотором. На выбор будет предлагаться механическая шестиступенчатая коробка или вариатор CVT.

В качестве опции для Versa будет предлагаться фирменный пакет активной безопасности, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

Также в качестве опции будет предложена новая мультимедийная система с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto. О ценах и комплектациях на Nissan Versa 2020 модельного года пока не сообщатся.