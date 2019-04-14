В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Российские аналитики опубликовали данные по количеству люксовых автомобилей в парке России по состоянию на начало этого года.

Согласно данным агентства «Автостат», в автопарке числится 12,7 тыс. машин сегмента Luxury.

Доля таких авто в парке составляет 0,03%, а около 80% из них находится в Центральном (8,5 тыс. шт.) и Северо-Западном ФО (1,5 тыс. шт.).

Столица России является лидером количеству зарегистрированных люксовых авто – 53,7% от всего парка таких моделей или 6,8 тыс. экземпляров.

Еще по 1,2 тыс. единиц приходится на Подмосковье и Санкт-Петербург, а лидерство среди нестоличных регионов оказалось за Краснодарским краем, где насчитали 391 люксовый автомобиль.