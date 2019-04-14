В прошлом году дизайнеры X-Tomi Design представили, как будет выглядеть пикап Lada XRAY, а теперь эти же художники решили показать, каким мог бы быть пикап LADA Granta Cross.
Пикап LADA Granta Cross представлен на первом рендере в Сети
14.04.2019 15:33
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Стоит отметить, что в планах «АвтоВАЗа» пока нет выпуска такого автомобиля, но тем не менее не стоит исключать, что когда-то такой автомобиль все же пополнит модельную линейку.
На рендерах пикап показали в фирменном Х-дизайне с двухместной кабиной и большой грузовой платформой.
Между тем, первую Lada Vesta с вариатором сфотографировали в Тольятти.
Источник: Gazetadaily.ru.
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