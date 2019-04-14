Пикап LADA Granta Cross представлен на первом рендере в Сети

В прошлом году дизайнеры X-Tomi Design представили, как будет выглядеть пикап Lada XRAY, а теперь эти же художники решили показать, каким мог бы быть пикап LADA Granta Cross.

Стоит отметить, что в планах «АвтоВАЗа» пока нет выпуска такого автомобиля, но тем не менее не стоит исключать, что когда-то такой автомобиль все же пополнит модельную линейку.

На рендерах пикап показали в фирменном Х-дизайне с двухместной кабиной и большой грузовой платформой.

Между тем, первую Lada Vesta с вариатором сфотографировали в Тольятти.

Источник: Gazetadaily.ru.