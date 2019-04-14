Компания Nissan вынужденно отправит на сервис почти 700 тысяч своих кроссоверов Rouge, который на других рынках известен как Nissan X-Trail.
Nissan отзывает почти 700 тыс. кроссоверов Nissan X-Trail
14.04.2019 15:28
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Причиной отзыва 675 тыс. кроссоверов называют систему автоматического торможения, которую раскритиковали специалисты NHTSA.
Как было установлено, в моделях 2017 и 2018 года выпуска система экстренного торможения срабатывает даже без видимых для этого причин и отсутствия препятствий на дороге.
Это может стать причиной травмирования водителя и пассажиров, а также создания аварийной ситуации на дороге. Отзыв будет проведен на территории США и Канады.
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