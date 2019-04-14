Nissan отзывает почти 700 тыс. кроссоверов Nissan X-Trail

Компания Nissan вынужденно отправит на сервис почти 700 тысяч своих кроссоверов Rouge, который на других рынках известен как Nissan X-Trail.

Причиной отзыва 675 тыс. кроссоверов называют систему автоматического торможения, которую раскритиковали специалисты NHTSA.

Как было установлено, в моделях 2017 и 2018 года выпуска система экстренного торможения срабатывает даже без видимых для этого причин и отсутствия препятствий на дороге.

Это может стать причиной травмирования водителя и пассажиров, а также создания аварийной ситуации на дороге. Отзыв будет проведен на территории США и Канады.