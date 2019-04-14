Восстановление двухмассовых маховиков по европейской технологии от профессионалов

Маховик считается ключевым элементом системы сцепления на большинстве современных транспортных средств. Он обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя машины на колеса. По мере эксплуатации транспортного средства данный элемент постепенно изнашивается. При поврежденном маховике возникают трудности при переключении передач. Поломка данного элемента может полностью вывести машину из строя. Вернуть работоспособность транспортного средства можно путем замены или ремонта данного элемента.

Стоимость маховика достаточно высокая, из-за чего большинство автомобилистов пытаются провести ремонт данного элемента транспортного средства. Восстановление двухмассовых маховиков в Смагресте поможет вернуть работоспособность запчасти с минимальными затратами.

Как происходит восстановление элемента

SMAGRESTA — первая компания, которая восстанавливает маховики этим методом, находится в СПб, а запчасти можно отправить по почте. Мастера данного сервисного центра проводят профессиональное восстановление маховиков разных моделей транспортных средств, а также ремонт систем сцепления. Процедура состоит из нескольких этапов. Изначально проводится полная разборка и чистка поврежденного элемента, после чего мастера полируют поврежденные диски и восстанавливают их геометрию. Если один из элементов конструкции не подлежит восстановлению, проводится его замена. На финальном этапе работ проводится балансировка дисков и полная сборка детали. В результате восстановленный маховик по свойствам и характеристикам практически не отличается от новой запчасти.

Услуги по ремонту маховиков предлагает множество СТО, а опытные автовладельцы часто проводят ремонт самостоятельно. Тем не менее, компания SMAGRESTA является первой в России, которая внедряет передовые технологии в процесс восстановления данного элемента. Проводится не частичное восстановление работоспособности узла, а капитальный ремонт, после которого узел проработает еще долгие годы.

Преимущества компании SMAGRESTA

Сервисный центр компании SMAGRESTA предлагает услуги по восстановлению двухмассовых маховиков по европейской технологии. Клиенты сервиса получают следующие преимущества: