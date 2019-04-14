Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Обладая суммой в 600 тысяч рублей на покупку автомобиля у каждого автолюбителя стоит один и тот же вопрос — купить за эти деньги новый автомобиль или остановить свой выбор на подержанном.

И уж если последний вариант преобладал над сознанием и хочется к тому же кроссовер, то в России стоит обратить внимание на Nissan X-Trail.

Эту машину с просторным салоном, большим багажником, а так же высоким клиренсом сейчас можно купить до 600 тысяч рублей, правда это за экземпляры возрастом свыше 10 лет.

Также на вторичном рынке до 600 тыс. предлагают первый Volkswagen Tiguan, а эта модель уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Этот кроссовер, как и X-Trail, обладает просторным салоном и вместительным багажником, а также высоким дорожным просветом.

Также за 600 тыс. можно купить Mitsubishi ASX. Выбор будет среди экземпляров выпущенных менее 10 лет назад. Все они оснащаются надежными атмосферами моторами мощностью от 117 до 150 л.с.