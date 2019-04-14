Infiniti в апреле предлагает оформить выгодный кредит на кроссоверы

Выгодные ставки по кредиту компания в России предлагает в рамках собственной кредитной программы Infiniti Finance.

Как сообщает пресс-служба марки, на кроссоверы Infiniti QX50, QX60, QX80 можно оформить классический кредит со ставкой 4,5%, но при условии первоначального взноса 50%.

Кредит можно оформить сроком до трех лет. При использовании такого предложения, ежемесячный платеж за кроссовер QX50 составит 17 100 рублей, а например, QX80 обойдется в 28 500 рублей в месяц.

Отдельно в компании отметили, что спецпредложение по кредиту в апреле позволит выбрать кроссовер в более дорогой комплектации.

Больше подробностей о предложении можно узнать у официальных дилеров марки в России.