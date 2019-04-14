Особенности выбора подержанного Мерседеса w221 S класса

При тенденции роста цен на новые автомобили и падении их рынка многие покупатели предпочитают покупку б/у транспорта. Но, и на вторичном рынке есть свои нюансы. Чтобы не прогадать, нужно знать особенности выбора разных моделей. Есть свои тонкости и при покупке подержанного Мерседес S 221. Его выбор будет существенно отличаться от подборки других моделей авто.

Отличие эксплуатации Мерседеса w221 S класса

Автомобили представительского класса чаще всего принадлежат состоятельным людям или солидным компаниям. Управляют таким транспортом наемные водители. От их порядочности во многом зависят условия эксплуатации. Нерадивые водители могут заправляться некачественным топливом и обслуживаться в дешевых сервисах. А это сказывается на состоянии Мерседеса.

К тому же, авто представительского класса часто простаивают, работа на холостых оборотах приводит к значительной выработке ресурса в моточасах. Поэтому, даже, если пробег не скручивали, он может ни о чем не говорить. При незначительном пробеге мотор фактически мог проработать в несколько раз больше моточасов. Тогда понадобится тратиться на ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Где и как проверить пробег в моточасах

Пробег в моточасах будет самым объективным показателем состоянием двигателя. Тем более, что скрутить его практически невозможно. Проверить пробег в моточасах можно в сервисах, оснащенных самым современным оборудованием. Потребуется компьютерная диагностика автомобиля. О многом расскажут блок левой и правой фары (XALWA) и блок управления системой безопасности при столкновении (SRS).

Как проверить, не скручен ли пробег

Эти сведения можно получить в блоке ASSYST PLUS. Здесь есть данные о техническом обслуживании и пробеге. Специалисты сервисов в состоянии определить, соответствует ли величина пробега и некоторые показатели обслуживания, к примеру, частота замены масла. Они сразу заметят неправдоподобные записи. А точный пробег увидят в блоке электронного ручного тормоза или системы стабилизации.

Что еще нужно проверить перед покупкой Мерседеса w221 S

Основными проблемами автомобиля являются:

впускные коллектора S350 и S500 – здесь может понадобиться их замена из-за проблемных вихревых заслонок;

балансирные валы, в которых вытягиваются цепи и изнашиваются шестерни. Если проблему не решить, то появятся пропуски зажигания и некорректная работа распредвалов;

алюминиевый блок цилиндров, на котором появляются задиры как следствие заправкой некачественным маслом или бензином, запусках при минусовых температурах и долгой работой на холостом ходу. Для проверок состояния стенок цилиндров понадобится эндоскопия двигателя ;

автоматическая коробка передач, в которой может быть изношен гидроблок, на что указывают пробуксовки и сильные толчки при переключении;

передний кардан. Если он находится не в надлежащем состоянии, то может повредить поддон двигателя или рулевую рейку с редуктором.

Для того, чтобы обнаружить многие проблемы Мерседеса w221 S, понадобится проведение тест-драйва с компьютерной диагностикой. Далеко не все сервисы имеют такие возможности. Поэтому, проверку подержанного автомобиля необходимо доверить специализированной компании. Она имеет как соответствующее оборудование, так и опытных специалистов, не раз сталкивавшихся с подобными проблемами.