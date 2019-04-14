Обновленный пикап Mitsubishi L200 будет принимать участие в гонках

Обновленный Mitsubishi L200 примет участие в новом сезоне серии ECB SuperUtes, который проводят в Австралии на доработанных серийных автомобилях.

На японском пикапе при спонсорской поддержке Mitsubishi Motors будет выступать команда Team Triton Racing.

Они совместно с официальным представительством марки из серийного пикапа создали спорткар. Машина получила не только улучшенный мотор, но также полностью новую заднюю подвеску, модернизированную переднюю подвеску, новую тормозную систему и спортивную выхлопную систему Torqit.

Также в Mitsubishi SuperUtes установили каркас безопасности и другие обязательные средства защиты гонщика.



Под капотом спортивного пикапа установлен 2,4-литровый дизель с новыми распредвалами, турбонагнетателем GTurbo, блоком управления ДВС от Motec, новыми форсунками и интеркулером.

Коробка передач у пикапа теперь механическая Tremac 6060. Силовой агрегат спортивного пикапа выдает 244 л.с. и 677 Нм крутящего момента. До первой «сотни» машина разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость авто составляет 240 км/ч.

Напомним, на российской рынке обновленный Mitsubishi L200 предлагается с 2,4-литровым дизелем мощностью 154 или 181 л.с.

Трансмиссия доступна механическая или автоматическая. Базовая комплектация пикапа стоит от 2 069 000 рублей.

