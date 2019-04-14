Назван самый дорогой раритетный автомобиль в мире

С каждым десятилетием тот или иной выпущенный автомобиль становится только дороже, а порой его стоимость достигает громадных показателей.

Автомобильные эксперты недавно назвали самый дорогой раритетный автомобиль в мире, который по прогнозам экспертов уже через несколько лет могут продать за рекордные 100 млн долларов.

Речь идет о модели Ferrari 250 GTO, выпущенной в 1963 году. В прошлом году эту машину выставили на продажу и она была продана за рекордные 70 млн долларов.

Таким образом, автомобиль оказался самым дорогим в мире, причем данный экземпляр предыдущий владелец приобрел восемь лет назад всего на 6,5 млн рублей.

Стоимость купе Ferrari 250 GTO объясняется его идеальным состоянием, историей и тем, что ранее такой автомобиль выпустили ограниченным тиражом.

Источник: Gazetadaily.ru.