Автомобильные эксперты решили из всего многообразия китайских автомобилей выделить несколько, которые будут отличаться безопасностью на фоне моделей таких же китайских марок.

Так, экспертами car.ru были названы самые безопасные китайские автомобили. Отмечается, что в последние годы китайские автопроизводители стараются улучшать качество предлагаемых автомобилей и их безопасность, но тем не менее большинство компаний стараются предлагать свои модели по приемлемой цене, что естественно влечет за собой снижение надежности, качества и безопасности.

Впрочем, если говорить о китайских автомобилях, то среди них есть надежные, красивые и безопасные, однако их стоимость достигает цен премиальных авто.

Тем не менее, эксперты отобрали модели с относительным соотношением цены, качества и безопасности, которые можно приобрести на рынке.

Одной из таких моделей оказался Chery KIMO, преимуществом которого называют двигатель с небольшим расходом топлива.

Также эксперты предлагают обратить внимание и на Lifan Smily, при создании которого большое внимание уделяли безопасности водителя и пассажиров.

Обновленный Geely Emgrand 7 также вошел в этот рейтинг с новым пакетом систем безопасности и электроникой.

Еще в рейтинге оказались Faw Oley и Chery TIGGO 5. У первого недостатком назвали маломощный двигатель, но в нем есть много активных и пассивных систем безопасности. Что касается Chery TIGGO 5, то он и вовсе неплохо показал себя в краш-тестах.