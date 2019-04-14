Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения скоро появится в продаже

General Motors представила новое поколение Chevrolet Captiva, которое летом уже начнут предлагать в странах Южной Америки, а позже его продажи начнутся и на других рынках.

В основе второго поколения Chevrolet Captiva лежит платформа, используемая на китайском кроссовере Baojun 530, причем эти машины внешне одинаковые, за исключением радиаторной решетки и логотипов.

Размеры Chevrolet Captiva: длина – 4 655 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 760 мм. Размер колесной базы – 2 750 мм. Аналогичные размеры и у популярного в Китае кроссовера Baojun 530.

Под капотом Captiva будет устанавливаться 1,5-литровый 147-сильный мотор. Трансмиссия будет доступна 6-ступенчатая механическая или вариатор CVT.

Привод будет исключительно передний. В качестве опции для кроссовера можно заказать панорамную крышу и третий ряд сидений.



