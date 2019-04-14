Всего пару дней осталось до открытия автосалона в Шанхае и уже оттуда появляются первые сообщения о готовящихся премьерах.
Роскошная копия внедорожника Jeep Wrangler от BAIC приехала в Шанхай
Одной из новинок, которую покажут в рамках Шанхайского автосалона станет новая версия внедорожник Beijing BJ40.
В Шанхай приехала роскошная копия внедорожника Jeep Wrangler от BAIC с приставкой к названию Plus.
Такая модификация будет отличаться от обычного внедорожника оформлением и расширенным списком оборудования, где появится улучшенная шумоизоляция, массивный внедорожный обвес, увеличенные расширители колёсных арок, новая решетка радиатора, светодиодные фары, хромированные элементы и другое.
В салоне при отделке использовалась кожа, а также там установлена информационно-развлекательная система с большим экраном.
Моторная гамма будет представлена турбомотором объёмом 2,3 литра и мощностью 250 л.с. система привода предусмотрена на обе оси.