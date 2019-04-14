В Калифорнии, как известно, уже давно тестируются беспилотные автомобили, но речь идет о легковушках.
В Калифорнии разрешили тестирование беспилотных грузовиков
14.04.2019 12:00
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Однако теперь власти Калифорнии разрешили на дорогах общего пользования тестировать грузовики, но пока речь идет о грузовиках массой до 4,5 т.
Для того, чтобы начать испытания грузовиков с полностью автономной системой управления, компаниям также потребуется разрешение.
Также обязательным условием во время тестов будет наличие в салоне оператора, который в случае необходимости сможет взять управление на себя.
Также властям Калифорнии предстоит еще провести публичные слушания, чтобы определить правила для тестирования грузовиков.
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