В Калифорнии разрешили тестирование беспилотных грузовиков

В Калифорнии, как известно, уже давно тестируются беспилотные автомобили, но речь идет о легковушках.

Однако теперь власти Калифорнии разрешили на дорогах общего пользования тестировать грузовики, но пока речь идет о грузовиках массой до 4,5 т.

Для того, чтобы начать испытания грузовиков с полностью автономной системой управления, компаниям также потребуется разрешение.

Также обязательным условием во время тестов будет наличие в салоне оператора, который в случае необходимости сможет взять управление на себя.

Также властям Калифорнии предстоит еще провести публичные слушания, чтобы определить правила для тестирования грузовиков.