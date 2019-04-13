На аукционе RM Sotheby’s будет продано купе BMW Alpina B7 Turbo Coupe. За эту редкую модель намерены выручить от 150 до 180 тысяч долларов.
Уникальную BMW Alpina B7 Turbo Coupe продадут за астрономическую сумму
13.04.2019 22:22
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Alpina B7 Turbo Coupe было выпущено в количестве всего 130 единиц, а такая модель очень редко появляется на аукционах, поэтому к ней особый интерес.
В этом автомобиле установлен шестицилиндровый рядный мотор объёмом 3,4-литра и мощностью 320 л.с. при 520 Нм крутящего момента.
Тут еще стоит отметить, что выставленный на продажу экземпляр один из 17 машин, которые с завода оснащены катализатором.
Купе Alpina B7 Turbo Coupe способно от 0 до 100 км/ч разогнаться за 5,8 секунды, а максимальная скорость машины составляет 264 км/ч.
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