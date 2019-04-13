9 брендов изменили цены на свои автомобили в РФ за неделю

На российском автомобильном рынке последние два года цены на новые автомобили меняются каждый месяц.

Порой автопроизводители повышают цены на свои модели, а бывает и снижают за счет изменения комплектаций или появления новых более доступных версий.

За ценами автопроизводителей сейчас активно следит сайт «Цена Авто», и по их новым данным за последнюю рабочую неделю девять автопроизводителей изменили цены на свои модели.

Mitsubishi и Volvo переписали ценники в большую строну практически на все свои представленные в России автомобили.

Подорожание машин данных марок составило от 0,3 до 5,7%. Также цены подняли Jeep, Subaru и Changan. У первого подорожание составило от 0,8 до 4,2%, а у остальных до 1,7%.

Компания Mercedes-Benz, KIA, Mazda и Lexus ограничились повышением цены на одну или несколько моделей, в отличие от вышеуказанных компаний, которые переписали прайс-лист всех представленных в РФ моделей.