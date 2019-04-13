Российское издание «За Рулем» провело опрос своих читателей и выяснило, чем руководствуются автолюбители при покупке автомобиля.
Названы основные критерии при выборе автомобиля
13.04.2019 21:54
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Главным критерием при выборе подержаной машины стала ее надёжность. Россияне стараются определять насколько модель надежна при ознакомлении с материалами на форумах и профилирующих изданиях.
Треть опрошенных руководствуются собственным опытом. Также автолюбители выбирают автомобиль, основываясь на рекомендациях друзей и знакомых.
Некоторые еще прислушиваются к советам таксистов. Издание «За рулем» проводило опрос в период с 8 по 11 апреля, и за это время в нем приняло участие 3947 человек.
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