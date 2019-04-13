Volkswagen Polo в марте стал самым продаваемым автомобилем в Петербурге

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам новых автомобилей в Северной столице по итогам марта.

Согласно отчетным данным, на рынке Петербурга в прошлом месяце было реализовано 9,6 тыс. новых машин, что на два процента превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Кроме этого, в марте изменился лидер по продажам, которым стал Volkswagen Polo. В Санкт-Петербурге в прошлом месяце было реализовано 468 седанов, что на 1,5% меньше.

Седан Hyundai Solaris стал только вторым с результатом 458 проданных экземпляров, что на 5% меньше. KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%) оказались далее в рейтинге с объёмом продаж по 435 ед.

Кроссовер Hyundai Creta стал пятым в рейтинге самых продаваемых на рынке Санкт-Петербурга. Модель разошлась тиражом в количестве 389 штук, что меньше на 10%. В десятке самых популярных оказались следующие автомобили:

Volkswagen Tiguan (345 ед.; +25%),

Mitsubishi Outlander (295 ед.; -5%),

Skoda Rapid (260 ед.; +8%),

Renault Duster (251 ед.; +38%),

LADA Largus (231 ед.; -6,5%).