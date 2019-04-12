Появилась первая информация о кроссовере Volkswagen Teramont Coupe

Volkswagen на следующей неделе в Шанхае покажет новую версию кроссовера Teramont, которая будет укороченным вариантом обычного варианта, но уже с пятиместным салоном.

На автосалоне покажут Teramont длина которого будет на на 131 мм меньше, но несмотря на этом колесная база осталась без изменений.

Сама компания пока не приводит подробностей про новый Teramont, но его уже зарегистрировали в базе Национального бюро сертификации Китая, оттуда и были получены снимки машины.



Новая версия Volkswagen Teramont от классической модели будет отличатся более узкими фарами, переработанной радиаторной решёткой, изменёнными бамперами, полностью переработанной дверью багажника, а также новыми фонарями и изменённый задними крыльями.

Предположительно в Китае купеобразный кроссовер Teramont получит моторную гамму идентичную семиместному варианту кроссовера.