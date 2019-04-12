Аналитики «АвтостатИнфо» опубликовали данные по продажам пикапов на вторичном рынке России за март.

Из данных исследования следует, что Mitsubishi L200 стал лидером на рынке пикапов с пробегом в прошлом месяце с результатом 563 ед., что на 0,2% меньше.

При этом в общей сложности автомобилей этого сегмента было продано 3 559 штук, что оказалось меньше прошлогодних результатом на 5,2%.

Вторым в рейтинге стал «ИЖ-2717», реализованный в количестве 433 штук, что на 11% меньше. В тройке лидеров расположился Toyota Hilux с результатом 380 штук, что меньше на 47%.

В первой пятерке расположились UAZ Pickup и Volkswagen Amarok. Их продажи на вторичном рынке составили 319 и 250 единиц. Отечественная модель показала рост на 69%, а немецкий пикап на 28%.