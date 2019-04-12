В компании Peugeot могут вынужденно отказаться от выпуска своих моделей Peugeot 308 GT и 308 GTi, оснащенных 1,6-литровым агрегатом.
Peugeot может прекратить производство Peugeot 308 GT и 308 GTi
12.04.2019 18:52
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В частности, речь идет о рынках, где установлены новые экологические стандарты, а именно из-за этого в компании и откажутся от 308 GT и 308 GTi.
Как стало известно, 1,6-литровый двигатель производитель не сможет адаптировать под стандарты, поэтому целесообразно будет их снять с производства.
С другой стороны такие автомобили могут получить гибридные силовые установки, но не исключено, что в компании просто откажутся от автомобилей.
По предварительным данным зарубежных источников, 308 GT снимут с производства к лету, а 308 GTi до конца года.
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