Peugeot может прекратить производство Peugeot 308 GT и 308 GTi

В компании Peugeot могут вынужденно отказаться от выпуска своих моделей Peugeot 308 GT и 308 GTi, оснащенных 1,6-литровым агрегатом.

В частности, речь идет о рынках, где установлены новые экологические стандарты, а именно из-за этого в компании и откажутся от 308 GT и 308 GTi.

Как стало известно, 1,6-литровый двигатель производитель не сможет адаптировать под стандарты, поэтому целесообразно будет их снять с производства.

С другой стороны такие автомобили могут получить гибридные силовые установки, но не исключено, что в компании просто откажутся от автомобилей.

По предварительным данным зарубежных источников, 308 GT снимут с производства к лету, а 308 GTi до конца года.