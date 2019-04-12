Авторынок России в марте снова стал пятым в Европе

Лидерство на рынке Европы оказалось за Великобританией, где было реализовано 458 054 новых автомобиля, что на 3,4% больше.

Несмотря на то, что российский рынок показал положительную динамику, он остался на пятой строчке среди стран ЕС с результатом около 150 тыс. проданных авто без учета коммерческих машин.

Выше рынка России оказалась Италия с показателем 193 662 авто, что на 9,6% меньше.

Третье место заняла Франция, где автопроизводителям удалось продать 225 818 ед., что хуже на 2,3%. Следом за Великобританией оказалась Германия.

В этой стране жители приобрели 345 523 автомобиля, что на 0,5% меньше.