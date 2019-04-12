Volvo в Китае начала серийное производство кроссовера Volvo XC40

Volvo в Китае начала производство своего популярного кроссовера XC40.

Модель ранее собиралась только на заводе в Генте (Бельгия), а теперь его еще производят в Луцяо в Шанхае.

Данное предприятие полностью принадлежит китайской компании Geely, но управляет заводом Volvo Cars. Произведенные в Луцяо кроссоверы будут реализовываться в Китае.

Сейчас на этом предприятии собирают еще кроссовер Lynk and Co 01, который создан на новой платформе CMA, а она также легла в основу и Volvo XC40.

Позже на заводе еще наладят сборку автомобилей Polestar. Как известно, этот бренд принадлежит Volvo Cars и Geely.

На предприятии будут собирать электрический фастбэк Polestar 2, который также базируется на платформе CMA.