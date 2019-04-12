Российские аналитики опубликовали данные по продажам кроссоверов на рынке Дальнего Востока.
Toyota Land Cruiser Prado в марте стал лидером рынка Дальнего Востока
12.04.2019 17:52
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Оказалось, что Toyota Land Cruiser Prado в марте стал лидером рынка Дальнего Востока с результатом 95 проданных экземпляров, что на 1% меньше.
При этом в целом объёмы продаж кроссоверов и внедорожников на этом региональном рынке составили 1,6 тыс. ед., что на 12,5% больше.
Второй результат показал еще один японский кроссовер — RAV4, который был продан в количестве 93 штук, что на 9% меньше.
В тройке лидеров располагается внедорожник УАЗ «Патриот» (81 ед.; +17%), а в первой пятерке расположились модели LADA 4×4 и Hyundai Creta.
Первый был продан в количестве 81 ед., что на 30% больше, а второй разошелся тиражом в количестве 69 шт., что на 11% больше.
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