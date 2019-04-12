Кроссовер Nissan X-Trail получил новый двигатель

На европейском рынке компания Nissan изменила моторную гамму кроссовера X-Trail и теперь машину можно приобрести с бензиновым турбомотором или дизельным ДВС стандарта Euro 6d-TEMP.

Ранее Nissan X-Trail предлагался с турбированным 1.6 DIG-T, а теперь вместо него будет предложен новый 1.3 DIG-T, который Renault-Nissan разработала с Daimler.

В этом моторе отдача составляет 160 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Трансмиссия для 1,3-литрового турбомотора доступна 6-ступенчатая роботизированная, а ранее предлагали вариатор. Привод у бензиновой версии будет только передний.

Полный привод можно заказать только в дизельной версии. Она теперь доступна только с 1,7-литровым мотором, хотя ранее предлагали два дизельных ДВС – 1.6 и 2.0.

Отдача нового агрегата составляет 150 л.с. и к нему предлагают только шестиступенчатую механику с передним или полным приводом. На российском рынке моторная гамма Nissan X-Trail останется без изменений.