Марка Huawei неожиданно анонсировала свой первый автомобиль

Презентация первого автомобиля компании Huawei, которая является производителем цифровой техники, состоится в рамках автосалона в Шанхае.

Сегодня компания официально анонсировала новинку, опубликовав первое тизерное изображение. Как стало известно, разработка автомобиля велась совместно с Dongfeng Motor.

Совестно разработанный автомобиль китайских брендов, будет оснащен поддержкой сетей пятого поколения, ИИ, а также получит облачные функции.

Логично предположить, что такая машина будет иметь беспилотную систему. Больше подробностей станет известно уже на следующей неделе.