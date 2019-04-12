Российское представительство Haval объявило о старте продаж кроссоверов H2 и H6 c новым логотипом.
Haval запустил в России продажи кроссоверов Н2 и Н6 с новым логотипом
12.04.2019 17:37
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Машины с измененным логотипом бренда уже доступны в дилерских центрах. В прошлом месяце с новой эмблемой китайской марки стал доступен H9.
Как отметили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», новый логотип Haval теперь состоит из серого фона и серебристой надписи названия бренда. Напомним, ранее логотипы были красного и синего цвета.
Красный цвет обозначал спортивные версии, а синий — семейные. Теперь обозначения семейной или спортивной версии используются в виде литеры H и F соответственно.
Сейчас китайская марка в России предлагает H2, H6 и H9, а позже еще появится новая модель F7 и она в России может стать бестселлером.
Названа дата старта продаж нового кроссовера Haval F7 в России
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