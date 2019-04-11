Ремонт автоматической коробки передач – дело, которое лучше доверить мастеру

Классикой практически для любого типа автомобиля считается управление с помощью механической коробки передач. Но этот тренд постепенно уходит в прошлое – машины на автомате становятся все более популярными и вот почему:

Управлять авто с АКПП несколько проще, так как езда требует меньшего вмешательства со стороны водителя;

Это более выгодный вариант в плане комфорта и плавности езды, при этом на водителя не накладываются никакие дополнительные проблемы и обязательства;

Автоматика при грамотной использовании может прослужить намного дольше и не требовать ремонтов и вмешательства.

Но все хорошее имеет и противоположную сторону. И спрос на ремонт акпп ауди и других марок авто является прямым тому подтверждением. Автоматические коробки также подвергаются многим неисправностям, но вот починить их самостоятельно, как это чаще всего происходит с механикой, уже не получится. Здесь все намного сложнее и требуется обращения в специализированный сервис.

Причины поломок и их признаки

Чтобы не влететь на еще большие расходы, необходимо своевременно откликаться на проблемы в АКПП и решать их, не затягивая дело в долгий ящик. Причин, по которым в автоматической коробке случаются поломки, существует много, но все они часто делятся на три группы:

Выход из строя кулисы рычага. Эта проблема касается в первую очередь автоматов старого типа, которые все еще распространены на наших дорогах. Суть проблемы состоит в том, что кулиса рычага АКПП выходит из строя, из-за чего изменение рабочих режимов механизма не происходит. Для того, чтобы исправить неприятность, придется потратиться на новые детали и сменить как кулису, так и поломанный селектор. Первые признаки данной неприятности – селектор автоматики начинает двигаться тяжело;

Протекание масла в системе. Классическая проблема, которая возникает по причине износа уплотнительных элементов, прокладок, их деформации и порчи. Чтобы не допустить выхода масла из системы до критических отметок, достаточно просто периодически просматривать коробку, заведя машину на возвышение или поставив ее над гаражной ямой;

Периодически наблюдаются также проблемы в области блока управления, по причине этого случается даже автоматическая блокировка работы устройства.

Чтобы быстро исправить указанные, а также другие проблемы, рекомендуется обращаться к мастерам, которые хорошо разбираются в своем деле. Только так можно с гарантией безопасности и комфорта колесить по дорогам родного города.