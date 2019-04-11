Mercedes-Benz на видео показал новый кроссовер GLB

Mercedes-Benz на видеотизером анонсировала новый кроссовер GLB, который немецкая марка представит через несколько дней в Шанхае.

На автосалоне будет показана концептуальная модель, которая в дальнейшем обязательно получит серийное порождение.

В модельном ряду GLB займет место между GLA и GLC, а на рынке премиальный компактный кроссовер составит конкуренцию Audi Q3 и BMW X1.

В основе Mercedes-Benz GLB будет лежать переднеприводная платформа MFA, на которой уже созданы Mercedes-Benz A-Class и GLA.

Предполагается, что под капотом серийной машины будут устанавливать дизельные и бензиновые моторы.

В дальнейшем будет создана и «заряженная» версия GLB, которая получит отдачу моторов от 130 до 300 л.с.

В салоне компактного кроссовера должны установить цифровую панель приоров и мультимедийный комплекс MBUX с голосовым управлением.

В качестве опции скорее всего предложат полуавтоматическую систему управления, позаимствованную у S-Class.

