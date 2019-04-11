Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекретили до дебюта

Компания JMC не стала дожидаться Шанхайского автосалона и решила раньше времени провести онлайн презентацию своего нового флагманского пикапа.

Новинка получила название Tiger 9, а отличается она тем, что в нем использовали узлы и агрегаты американской компании Ford.

Стоит отметить, что семейство Tiger также известно на некоторых рынках как Yuhu. Создавали новый пикап на платформе другой модели компании — JMC Tiger 7. От последнего новинка отличается иной внешностью и немного увеличенными габаритами, показатели которых пока не раскрывают.

В линейке двигателей флагмана будет двухлитровый турбированный двигатель мощностью 205 л.с. и дизельный агрегат объёмом 2,4 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или робот, которые будут работать, как заднеприводной системой, так и с приводом на все колеса. Трансмиссии и моторы для новинки позаимствовали у компании Frod. В продаже Tiger 9 появится до конца года.