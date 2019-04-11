Универсал Subaru Outback нового поколения показали на тизере

В текущем месяце состоится презентация нового поколения полноприводного универсала Subaru Outback, который покажут на мотор-шоу в США.

В апреле в Нью-Йорке начнет свою работу автосалон, и на нем японская компания покажет публике новый Outback.

Об этой машине информации пока нет, а производитель анонсировал ее только тизером, на котором виден пластиковый обвес кузова и легкосплавные колесные диски черного цвета.

Предположительно, Outback будет технически унифицирован с новым седаном Legacy, который показали зимой 2019 года.

По слухам внешность внедорожного универсала изменится не сильно, но за счет новой платформы машина станет более комфортной.

Не исключено, что в новом Outback появится гибридная версия, в которой будет 2,0-литровый оппозитный мотор мощностью 150 л.с. и 17-сильный электрический двигатель. Такая силовая установка уже устанавливается на кроссовер Subaru XV e-Boxer.