Китайская компания намерена предложить немало новинок на российском рынке, часть из которых поступит в продажу в этом году.
GAC может привезти в Россию несколько своих электромобилей
11.04.2019 02:09
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Свои новинки автопроизводитель уже продемонстрировал в России, но пока точные сроки выхода не называют.
Ближайшими новинками станут кроссоверы GS8 и GS5, а еще на рынке появится минивэн GM8. Также компания демонстрировала в России и электрический кроссовер, который должен приехать в нашу страну в следующем году.
При это российским журналистам представители компании рассказали, что это будет не единственный электрокар.
В будущем GAC может привезти в Россию и другие свои электромобили, но какие конкретно не уточняется.
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