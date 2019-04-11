GAC может привезти в Россию несколько своих электромобилей

Китайская компания намерена предложить немало новинок на российском рынке, часть из которых поступит в продажу в этом году.

Свои новинки автопроизводитель уже продемонстрировал в России, но пока точные сроки выхода не называют.

Ближайшими новинками станут кроссоверы GS8 и GS5, а еще на рынке появится минивэн GM8. Также компания демонстрировала в России и электрический кроссовер, который должен приехать в нашу страну в следующем году.

При это российским журналистам представители компании рассказали, что это будет не единственный электрокар.

В будущем GAC может привезти в Россию и другие свои электромобили, но какие конкретно не уточняется.