Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Рейтинг основах на данных по продажам новых автомобилей за первый квартал текущего года.

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.

Этот показатель оказался на 12% меньше. Следующими в первой тройке оказались две модели марки Hyundai.

Так, на третьей позиции оказался популярный кроссовер Creta, который разошелся тиражом в количестве 16,8 тыс. единиц, что на 6% больше.

Третий результат показал седан Solaris. Его продажи в первом квартале составили 14,2 тыс. штук, что на 2% меньше.

В первую пятерку вошли модели Volkswagen Polo (11,8 тыс. ед.; +2%) и кроссовер Renault Duster (8,3 тыс. ед.; -19%).

В ТОП-10 оказались следующие иномарки: Toyota Camry (8,3 тыс. ед.; +37%), Skoda Rapid (8 тыс. ед.; -1%), Renault Logan (7,9 тыс. ед.; +11%), KIA Sportage (7,7 тыс. ед.; +1%) и Volkswagen Tiguan (7,3 тыс. ед.; 0%).