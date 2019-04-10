Названы самые продаваемые универсалы с пробегом в России

«Автостат» опубликовал рейтинг, в который попали самые продаваемые универсалы с пробегом на российском рынке за прошлый год.

Согласно опубликованным данным аналитиков, в 2018 году россияне на вторичном рынке приобрели 518,6 тыс. классических универсалов, что на 2,9% превышает результат 2017 года.

Чаще всего на рынке подержанных автомобилей россияне приобретали универсал LADA 1117. Его объёмы продаж составили 34,5 тыс. единиц, что на 6,1% больше.

На втором и третьем месте также оказались отечественные модели, а именно Лада 2104 (33,3 тыс ед.; -10,5%) и Лада 2111 (28,3 тыс. ед.; -5,9%).

Четвертая строчка в ТОПе и первая среди иномарок досталась универсалу «Тойота Королла». Ее показатель составил 23,7 тыс. проданных экземпляров, что превышает результат 2017 года на 9,3%.

Лада Ларгус вошел в пятерку самых популярных подержанных универсалов с результатом 23,2 тыс. единиц с пробегом, что на треть больше.

Вторая пятерка лидеров среди универсалов на вторичном рынке выглядит следующим образом:

Ford Focus (15,1 тыс. ед.; +10,6%),

Ford Fusion (14,5 тыс. ед.; +2,5%),

LADA 2171 «Приора» (14 тыс. ед.; +7,4%),

Toyota Caidina (12,5 тыс. ед.; -6,2%) и

Volkswagen Passat (12,3 тыс. ед.; -6,2%).