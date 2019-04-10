Renault готовит к анонсу новый бюджетный электрокар City K-ZE

Новинкой станет серийная версия концептуальной модели K-ZE, представленной в 2018 году на автосалоне в Париже.

Renault новый бюджетный электрокар City K-ZE готовит к анонсу на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.

Пока электромобиль планируется продавать только на китайском рынке, но в планах производителя сделать его глобальным.

Технические характеристики модели не раскрывают, но предполагается, что его запас хода составит около 250 км.