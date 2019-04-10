Удешевлённый вариант седана уже скоро поступит в продажу на китайском рынке, о чем сообщили в пресс-службе компании.

Компания KIA обновила удешевленный седан KIA Forte, который позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и предназначен для Китая, в то время как на рынке США и России представлен KIA Forte существенно отличающийся от китайского.

Обновления седана оказались не кардинальными, а во внешности изменений практически не произошло.

Зато в салоне установили новую мультимедийную систему с парящим экраном и поддержкой смартфонов.

Моторная гамма представлена прежним 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., пару которому составляет шестискоростная механика или автомат.

Немного пересмотрели и список оборудования в комплектациях и теперь в начальной комплектации предлагается система стабилизации, колесные диски размером 16 дюймов, отделка салона экокожей, а также системы ABS, EBD и многое другое.

Стоимость обновленной модели составляет 78 800 юаней или около 750 тыс. рублей.