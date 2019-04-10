Из Tesla Model S сделали очень быстрый дом на колесах

Дом на колесах из американского лифтбека сделал предприниматель Трэвис Рабенберг, который очень любит еще и путешествовать.

За основу своего проекта предприниматель решил использовать Tesla Model S, а в результате из него сделали очень быстрый дом на колесах с названием Roamer, способный разгонятся до первой сотни за 2,8 секунды. Его силовая установка выдает 539 лошадиных сил при 967 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость транспортного средства составляет 240 км/ч, а на одной подзарядке он способен проехать до 230 км. Жилой отсек был создан вместо задней половины кузова и в нем установили раковину, туалет, кровать и резервуары для воды.

Питание происходит от солнечной батареи, которая может сгенерировать 1000 ватт электроэнергии.

На Roamer владелец в следующем году намерен поехать в Дубай, а в апреле он его покажет в штате Мичиган 17 апреля, когда будет проходить встреча владельцев электрокаров.