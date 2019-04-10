Аналитическое агентство «Автостат» 10 апреля опубликовало данные по продажам иномарок на российском рынке по итогам первого квартала года.

Аналитики на рынке России зафиксировали падение продаж иномарок на 1,5% до 290,1 тыс. реализованных экземпляров.

Доля таких автомобилей также сократила и составляет 74,1% против 75% по итогам первого квартала прошлого года.

Только в марте доля автомобилей иностранных брендов сократилась до 73,1%.