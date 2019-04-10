Компания Bentley официально анонсировала выход нового поколения седана Bentley Flying Spur, показав первые тизеры модели, однако о дате презентации пока не сообщила.

Известно, что дебют новой генерации модели состоится до конца года. Пока же Bentley показала на тизере новый седан Bentley Flying Spur, который получит дизайнерские решения от Continental GT и прототипа Bentley’s EXP 10 Speed 6, представленного еще в 2015 году.

По предварительным данным, в основе Flying Spur будет располагаться платформа MSB, а она же используется и в Porsche Panamera.

В отличие от предшественника седан станет легче и получит гибридную силовую установку с суммарной отдачей около 410 л.с.

В начальной версии новое поколение будет приводится в движение четырехлитровым ДВС, а в топовых исполнениях предложат шестилитровый агрегат. Возможно новый Flying Spur получит и «заряженную» модификацию.