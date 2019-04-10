Электромобили Tesla начнут самостоятельно объезжать ямы

Tesla научит автопилот на электрокарах объезжать ямы. Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Илон Маск, но когда эта функция появится в электрокарах Tesla Маск не сообщил.

Стоит отметить, что сейчас автопилот в Tesla является вспомогательной функцией, так как водитель даже с включенной системой не должен отпускать руль, причем в нем установлены датчики, которые определяют давление рук на рулевом колесе.

Если водитель все-таки отпустит руль, то в машине включится раздражающий звуковой сигнал, а если это не подействует, то машина самостоятельно остановится у края дороги.