Mercedes-AMG представил «заряженный» седан Mercedes CLA 35

Mercedes-AMG представила «заряженную» версию нового поколения седана CLA, которая получила индекс 35 и мотор мощностью 306 л.с.

От классического компактного седана «заряженная» версия отличается радиаторной решеткой, выполненной в новом фирменном стиле AMG. Также модель получила 18-дюймовые колесные диски и новый аэродинамический обвес.

Помимо этого, премиальный компактный седан оснастили адаптивной подвеской AMG Ride Control, четырехпоршневыми тормозными механизмами с дисками диаметром 350 мм и полным приводом с распределением крутящего момента между осями 50:50.

Под капотом Mercedes-AMG CLA35 4Matic устанавливается 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 306 л.с. при 400 Нм крутящего момента.

Трансмиссия предлагается только семиступенчатая роботизированная. По заявлению производителя, CLA35 4Matic от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4,9 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 250 км/ч.



В салоне седана установили спортивные сидения, мультимедийную систему MBUX с голосовым управлением, цифровую панель приборов, новый руль и селектор режимов с пятью настройками работы электроники.

В качестве опции для «заряженного» седана можно заказать 19-дюймовые колесные диски, новый руль с дополнительными дисплеями и виртуальный гоночный помощник AMG Track Pace.

Позже будет представлена версия CLA с индексом 45, у которой уже будет установлен 400-сильный мотор.