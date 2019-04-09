Стали известны самые аварийные марки автомобилей в Москве

Самые аварийные марки автомобилей были названы компанией «Согласие», на результаты исследования которой ссылается агентство «Москва».

Так, страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в Москве и оказалось, что ими являются премиальные Maserati и Lexus.

Именно эти марки возглавили рейтинг марок, автомобили которых чаще всего оказываются участниками ДТП.

На третьей и четвертой строчке списка оказались Audi и Porsche, а в первой пятерке расположились и автомобили марки Jaguar.

При этом меньше всего в ДТП попадали модели марок УАЗ, ГАЗ, Geely, Lifan и Daewoo.