Самые аварийные марки автомобилей были названы компанией «Согласие», на результаты исследования которой ссылается агентство «Москва».
Стали известны самые аварийные марки автомобилей в Москве
09.04.2019 23:14
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Так, страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в Москве и оказалось, что ими являются премиальные Maserati и Lexus.
Именно эти марки возглавили рейтинг марок, автомобили которых чаще всего оказываются участниками ДТП.
На третьей и четвертой строчке списка оказались Audi и Porsche, а в первой пятерке расположились и автомобили марки Jaguar.
При этом меньше всего в ДТП попадали модели марок УАЗ, ГАЗ, Geely, Lifan и Daewoo.
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