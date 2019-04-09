Японская компания готовит следующее поколение своего внедорожника е премьерному показу.
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
09.04.2019 22:57
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Накануне презентации автопроизводитель начал тизерную кампанию, опубликовав первое изображение модели и сообщение.
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Изображение показывает кроссовер в виде 3D-инсталляции, созданной из 200 отдельных элементов. Есть информация, что в новом поколении модели будут использованы некоторые дизайнерские решения от нового RAV4.
Новинка получит облегченную конструкцию и новые моторы, однако о последних пока ничего неизвестно.
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