Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

В сервисе краткосрочной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» теперь доступны фургоны Ford Transit. Этими машинами могут управлять водители с открытой категорией В.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, в Ford Transit водитель может перевести груз объёмом до 10 кубических метров, а размер багажного отделения фургона составляет 3200х1700х1900 мм, что позволяет погрузить, как крупную бытовую технику, так и мебель в собранном состоянии.

Доступные для аренды Ford Transit оборудованы 2,2-литровым 125-сильным турбодизелем, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой». Новые машины доступны по тарифным пакетам на 2,5 или 12 часов.

Напомним, Ford закрывает в России свои заводы по производству легковых автомобилей и полностью покидает рынок, при этом коммерческие автомобили Ford в РФ будут продолжать собирать и продавать.