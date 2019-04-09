Россияне в марте стали реже покупать подержанные автомобили

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали данные по продажам подержанных автомобилей за прошлый месяц. Согласно отчетным данным, в марте вторичный авторынок в марте продемонстрировал небольшое падение, когда было продано 430 тыс. автомобилей, что на 0,2% меньше.

Лидером на рынке подержанных авто остаются автомобили Лада, которые заняли четверть всего объёма реализованных авто с пробегом.

Объёмы продаж Лад составили 108 тыс. единиц, что на 4,7% меньше. «Тойота» стала второй самой популярной маркой с результатом 48,3 тыс. ед., что на 1,6% меньше.

В тройке оказался «Ниссан». Таким автомобилей с пробегом было продано 24,7 тыс. штук.

На четвертом и пятом месте оказались машины марок Hyundai (21,8 тыс. ед.; +5,1%) и KIA (19,8 тыс. ед.; +10,8%).